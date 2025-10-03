Karşılaşmanın 6. dakikasında Hakon Haraldsson’un golüyle Lille öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 80. dakikada Roma penaltı kazandı ve Artem Dovbyk topun başına geçti. Berke Özer, sağ köşeye yönelen vuruşu kurtararak takımını rahatlattı.

Üç Penaltıyı Birden Kurtardı

VAR incelemesi sonrası hakem Erik Lambrechts, Lille savunmasının ceza sahasına erken girmesi nedeniyle penaltıyı tekrar ettirdi. 84. dakikada Dovbyk ikinci kez vurdu, Berke yine gol izni vermedi. Ardından penaltı bir kez daha tekrarlatıldı ve Matias Soule topu kaleye gönderdi; milli kaleci Berke Özer üçüncü kez de kurtararak kalesinde devleşti.

Lille’den İkinci Galibiyet

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille, sahadan 3 puanla ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki ikinci galibiyetini aldı.