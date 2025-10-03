Kaza, saat 21.30 sıralarında Kızıltepe merkez Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Berivan Duman’a çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmadı ve gözaltına alındı.

Ekipler Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Duman’ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başladı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın tüm yönlerini araştırıyor.