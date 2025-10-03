Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya Karayolu Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yaşandı. Berat Altun (24) yönetimindeki 65 ADA 478 plakalı araç, kavşaktan geçmeye çalışan Asım Çoban (46) idaresindeki 07 AIU 483 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta ciddi hasar oluştu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada sürücüler Berat Altun ve Asım Çoban ile araçlarda bulunan Zafer Altun (27), Muhammed Altun, Soner Sürmen (41) ve Metıollah Abedi (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma Başladı

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kaza nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.