Mücadele, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.45’te başladı. Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic maçın hakemi olarak düdük çaldı.

Fenerbahçe, ilk 11’ini şu şekilde sahaya sürdü: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri.

Nice ise sahaya Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos ilk 11’i ile çıktı.

Fenerbahçe Erken Öne Geçti

Maçın 3. dakikasında Talisca’nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası sol çaprazında kaleci Diouf’u geçerek takımını 1-0 öne geçirdi. 25. dakikada ise İsmail Yüksek’in pasında Kerem bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

Nice, 34. dakikada penaltı kazandı ve Carlos’un vuruşu ile fark 2-1’e indi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sona erdi.

Kerem Aktürkoğlu Siftah Yaptı

Fenerbahçe’nin transfer döneminde Benfica’dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı ve iki golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Fenerbahçe’den Filistin’e Destek

Maçta tribünlere Filistin’e destek pankartları ve bayrakları asıldı. Maraton tribünün bir bölümünde Filistin bayrakları yer aldı.

Bakan Bak Tribünden Takip Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, maçı tribünden izleyerek Fenerbahçe’ye destek verdi.