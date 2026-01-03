AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlara göre, AK Parti'nin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaşırken, AK Parti Ankara İl Başkanlığı 2025'te 161 bin 825 yeni üye kazanarak altıncı kez Türkiye birincisi oldu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, elde edilen başarının Ankara teşkilatının sahadaki yoğun çalışmasının sonucu olduğunu belirterek,'Bu, Ankara halkının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveninin ve teşkilatımızın gece gündüz demeden çalışmasının bir sonucudur.' ifadesini kullandı.

Teşkilatların azmi ve özverili çalışmaları sayesinde Ankara'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadıklarını kaydeden Özcan, yeni katılan üyelerle AK Parti ailesini daha da büyütmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Özcan, yeni üyelerin Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

'Göreve geldiğimiz günden bu yana teşkilatımızla birlikte üye sayımızı 316 binlerden 1 milyon 53 bin 36'ya çıkardık, 1 milyon üye barajını aştık ve üye artışında altıncı kez Türkiye birincisi olduk. Bu başarı; aynı sofrayı paylaştığım, aynı yolda omuz omuza yürüdüğüm, sevincimi de yükümü de paylaşan büyük ailemin eseridir. Bu davayı evladı gibi sahiplenen teşkilatıma ve her bir yol arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu, Ankara halkının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveninin ve teşkilatımızın gece gündüz demeden çalışmasının bir sonucudur.'

- 'Üye artışı sadece bir istatistik değil'

Teşkilatın tüm birimleriyle tam bir uyum içinde çalıştıklarının altını çizen Özcan, Ankara teşkilatının son 6 yıldır Türkiye genelinde birincilikler elde ettiğini hatırlattı. Özcan, kadın ve gençlik kollarının emeğine işaret etti.

Üye sayısındaki artışın sadece bir istatistik olmadığını, aynı zamanda uluslararası bir mesaj taşıdığını ifade eden Özcan şunları kaydetti:

'Türkiye üzerinde hesapları olanlar, İslam düşmanlığı yapan odaklar, bu rakamlara bakıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sadece Ankara'da 1 milyondan fazla inanmış insan olduğunu görüyorlar. Bizler sadece birer elçiyiz, vatandaşımıza Reisimizin selamını götürüyoruz. Sayımızı daha da artırarak, liderimizin arkasında tek yürek olmaya devam edeceğiz.'