Bakan Özdemir Göktaş, yaptığı paylaşımda, “Çocuklarımızın, ailelerimizin ve kadınların haklarını korumak, toplumsal adaleti güçlendirmek için attığımız ortak adımları istişare ettik. İş birliklerimizle ülkemizin güvenini ve huzurunu sağlamaya, #AileYılı çalışmalarımızın kapsayıcılığını artırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İş Birliği ve Gelecek Planları

Toplantıda, bakanlıkların koordinasyonuyla yürütülecek projeler ve toplumun her kesimini kapsayacak çalışmaların detayları masaya yatırıldı. Özellikle çocuk hakları, aile refahı ve kadın hakları konularında yeni adımların atılması planlanıyor.

Adalet Bakanımız Sn. @yilmaztunc ile Bakanlığımızda bir araya geldik.



Çocuklarımızın, ailelerimizin ve kadınların haklarını korumak, toplumsal adaleti güçlendirmek için attığımız ortak adımları istişare ettik.



İş birliklerimizle ülkemizin güvenini ve huzurunu sağlamaya,… pic.twitter.com/XSZKXU0vbZ — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) October 2, 2025