Olay, saat 01.00 sıralarında İzmit’e bağlı Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta meydana geldi. Şüpheli, C.I.’ya silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan C.I., yere yığılırken saldırgan kaçtı.
Yaralının Durumu
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı C.I., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis Soruşturması
Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: DHA