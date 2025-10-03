Olay, Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve yaklaşık bin kişinin çalıştığı kauçuk fabrikasında meydana geldi. Saat 16.00-24.00 vardiyası sırasında, yeni çalıştırılan bir makineden sızan gaz, işçilerin rahatsızlanmasına yol açtı.

İşçilerin Durumu

Mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle fabrika çalışanları ambulans ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından 26 işçi taburcu edilirken, 6 işçinin tedavisi hastanede devam ediyor.

Soruşturma Başlatıldı

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili sağlık birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Fabrikada gaz sızıntısının kaynağı ve iş güvenliği prosedürleri detaylı şekilde inceleniyor.