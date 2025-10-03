Yangın, akşam saatlerinde Kapaklı Karaaç Mahallesi’ndeki hurdalık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

Ekiplerin Müdahalesi

Yangın ihbarının ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma Başlatıldı

Kapaklı jandarması, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.