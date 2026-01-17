Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da bir kadının eşi tarafından şiddete uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Göktaş, mağdur kadının yalnız olmadığını vurgulayarak, bakanlık olarak gerekli tüm desteklerin verileceğini belirtti.

Bakan Göktaş, olayla ilgili adli sürecin hem Ankara hem de Şanlıurfa’daki ilgili birimler aracılığıyla yakından takip edildiğini ifade etti. Açılacak davaya müdahil olunacağını bildiren Göktaş, sürecin titizlikle yürütüleceğini kaydetti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Göktaş, failin kim olduğuna bakılmaksızın her vakanın hassasiyetle ele alındığını belirtti.

“Şiddete sıfır toleransla mücadele ediyoruz”

Göktaş açıklamasında, “Şiddetin faili kim olursa olsun, her olayı amasız ve fakatsız şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.