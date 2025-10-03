Fas’ta halk sağlığı ve eğitim sektörlerinde reform talebiyle başlayan protestolar giderek büyüyor. Başkent Rabat’ın güneyindeki Leqliaa kasabasında polis karakoluna baskın girişiminde bulunan bir gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Çıkan olaylarda polis ateş açtı ve 2 kişi yaşamını yitirdi.

Polis: "Nefsi müdafaa amaçlı ateş edildi"

Fas İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin olaylarda nefsi müdafaa amacıyla silah kullandığı belirtildi. Aynı açıklamada, ülke genelinde protestolar sırasında 400’den fazla kişinin gözaltına alındığı, yaklaşık 300 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

‘Z Kuşağı’ Protestoları Büyüyor

Cumartesi günü başlayan ve kamuoyunda “Z Kuşağı protestoları” olarak adlandırılan gösteriler kısa sürede ülke genelinde birçok kente yayıldı. Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği eylemlerde sağlık ve eğitim sistemindeki reform talepleri öne çıkıyor.

Gerginlik Tırmanıyor

Yetkililer, olayların kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü, tansiyonun daha da yükselmemesi adına itidal çağrısı yaptı. Ancak protestoların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.