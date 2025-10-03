Mahinur Özdemir Göktaş ile Yılmaz Tunç Toplantısında Neler Konuşuldu?
Mahinur Özdemir Göktaş ile Yılmaz Tunç Toplantısında Neler Konuşuldu?
Altay’ın Çağrısı ve Planlanan Yardım Adımları

  • Altay, konuşmasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının insanlığın vicdanında yaralar açtığını belirterek tepki gösterdi.

  • “Sözlerin en güzeli fiiliyata dönüşendir” düşüncesiyle hareket ettiklerini söyleyen Altay, bir aylık maaşını Kızılay’a bağışlayacağını ilan etti.

  • Ayrıca belediyeye ait şirketlerin bir günlük cirolarını, yönetici ve belediye personelinin ise gönüllü bağışlarını Gazze için aktaracağını bildirdi.

  • Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği başta olmak üzere tüm belediyelere, şirketlere ve vatandaşlara katılma çağrısı yaptı: “Birlik olursak zalim kaybeder, mazlum kazanır.”

Neden Önemli?

Altay, sosyal medya paylaşımında Gazze’deki insani krizin aciliyetine dikkat çekti; fiili yardımın ve toplumsal dayanışmanın mesaj vermek kadar somut yaralar sarmada da etkili olduğunu vurguladı. Yapılan bağışların erişimi ve dağıtımı için Kızılay gibi ulusal/uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyonun sağlanacağı ifade edildi.

