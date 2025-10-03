Altay’ın Çağrısı ve Planlanan Yardım Adımları

Altay, konuşmasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının insanlığın vicdanında yaralar açtığını belirterek tepki gösterdi.

“Sözlerin en güzeli fiiliyata dönüşendir” düşüncesiyle hareket ettiklerini söyleyen Altay, bir aylık maaşını Kızılay’a bağışlayacağını ilan etti.

Ayrıca belediyeye ait şirketlerin bir günlük cirolarını , yönetici ve belediye personelinin ise gönüllü bağışlarını Gazze için aktaracağını bildirdi.

Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği başta olmak üzere tüm belediyelere, şirketlere ve vatandaşlara katılma çağrısı yaptı: “Birlik olursak zalim kaybeder, mazlum kazanır.”

Neden Önemli?

Altay, sosyal medya paylaşımında Gazze’deki insani krizin aciliyetine dikkat çekti; fiili yardımın ve toplumsal dayanışmanın mesaj vermek kadar somut yaralar sarmada da etkili olduğunu vurguladı. Yapılan bağışların erişimi ve dağıtımı için Kızılay gibi ulusal/uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyonun sağlanacağı ifade edildi.