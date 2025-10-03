Bu sonuçla birlikte Türkiye, trampolin cimnastik tarihinde ilk kez büyükler kategorisinde takım madalyası elde etti. Milli sporcuların başarısı, hem cimnastik camiasında hem de Türk sporunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

CIS Games’in finalleri yoğun rekabete sahne olurken, Trampolin Cimnastik Kadın Milli Takımı’nın elde ettiği bu bronz madalya, Türkiye’nin cimnastikte yükselen grafiğinin bir göstergesi oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu yetkilileri, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek bu başarının genç sporculara ilham vereceğini belirtti.