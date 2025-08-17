Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik bekleyen sigortalılar için önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıranlar için yeni fırsatlar doğabileceği belirtilirken, erken emeklilik hakkının SSK girişi 1995-2015 yılları arasında olanları da kapsayabileceği ifade edildi.

3600 Günde Erken Emeklilik İmkanı

SGK’nin yayımladığı listeye göre; engelli sigortalılar, 15 yıl ve 3600 prim gününü doldurduklarında erken emekli olabilecek. Ancak bu haktan yararlanmak için engellilik oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor. Yaş şartı aranmadığı için, hem 1995-2015 arası SSK girişi olanlar hem de diğer dönemlerde sigortalı olanlar bu haktan yararlanabiliyor.

Anneler İçin Erken Emeklilik Avantajı

SGK, annelere de erken emeklilik imkanı sunuyor. Üç çocuk sahibi sigortalı çalışan anneler, 2160 gün (yaklaşık 6 yıl) borçlanma ile yaş ve prim şartlarını tamamlayarak daha erken emekli olabiliyor.

Malulen Erken Emeklilik Fırsatı

Listede ayrıca malulen emeklilik seçeneği de bulunuyor. Buna göre; çalışma hayatına başladıktan sonra herhangi bir sağlık sorunu ya da kaza sonucu çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri kayıp yaşayanlar erken emekli olabilecek. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünde yüzde 60 ve üzeri kayıp yaşayanlar da malulen emeklilikten faydalanabiliyor. Bu haktan yararlanmak için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü şartı aranıyor. Bakıma muhtaç şekilde malul kalanlarda ise prim günü baz alınarak hak sağlanıyor.