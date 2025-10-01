GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz, milyonlarca çalışanın ve emeklinin yaşam koşullarını ağırlaştırırken, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Başkanı Ümit Demirel güncel verilerle insani yaşam maliyetini ortaya koydu. Demirel, 2025 Eylül ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin insani yaşam aylığı eşiğinin 123 bin 900 TL’ye ulaştığını açıkladı. Türkiye genelinde açlık sınırının 30 bin 102 TL, yoksulluk sınırının ise 91 bin 304 TL olduğunu belirten Demirel, asgari ücretin 22 bin 104 TL, emekli aylığının ise ortalama 17 bin 100 TL seviyesinde kaldığına dikkat çekti. Demirel, “Bugün ülkemizde çalışan asgari ücretliler ve emeklilerin önemli bir kısmı yaşamlarını açlık sınırının dahi altında sürdürmektedir.” diyerek mevcut tabloyu çarpıcı ifadelerle özetledi.

“İNSAN ROBOT DEĞİLDİR”

Demirel, Türkiye genelinde her ay 4 kişilik bir ailenin (2 yetişkin, 2 çocuk) açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve bekâr çalışanın yaşam maliyetinin farklı platformlar tarafından açıklandığını ifade ederek, “Bir ailenin temel başarısı yalnızca kirasını ve faturalarını ödemek ya da beslenmekle sınırlı değildir; insan robot değildir. Ekonomik krizlerin derinliğine bağlı olarak aile içi şiddet ve geçimsizlik, suç oranlarında artış, yoksulluk, boşanma, evlenme ve intihar gibi toplumsal göstergelerde olumsuz değişimler görülebilmektedir.” şeklinde açıkladı.

“YOKSULLUK SINIRI 95.611 TL”

Türkiye geneli için açlık sınırı 30.102 TL, yoksulluk sınırı 91.304 TL, bekar çalışanın ise yaşam maliyetinin 39.351 olduğunu belirten Demirel, Büyükşehirler için bir tablonun, “Açlık Sınırı 30.734 TL, yoksulluk sınırı 95.611 TL, bekâr çalışanın yaşam maliyeti 45.275 TL” şeklinde olduğunu açıklayarak, Büyükşehirlerde yaşamanın daha da zorlaştığına vurgu yaptı.

2025 Eylül ayı Türkiye genelinde 4 kişilik bir ailenin maliyetini açıklayan Demirel, “Açlık sınırı 30.102 TL, yoksulluk sınırı 91.304 TL, bekâr çalışanın yaşam maliyeti 39.351 TL’dir. Büyükşehirlerde yaşayan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 30.734 TL, yoksulluk sınırı 95.611 TL, bekâr çalışanın yaşam maliyeti 45.275 TL’dir. İnsani Yaşam Aylığı Eşiği 123.900 TL’dir.” İfadelerini kullanarak güncel tabloya dikkat çekti: “Türkiye’de asgari ücret 22.104 TL, emekli aylığı ortalama 17.100 TL düzeyindedir. Bu nedenle Türkiye genelinde çalışan asgari ücretliler ve emeklilerin önemli bir kısmı yaşamlarını açlık sınırının altında sürdürmektedir.”

“EKONOMİK KRİZ SUÇ ORANLARINI ARTIRIYOR”

Demirel toplum içerisindeki birçok sorunun ve ahlaksızlığın sebebi olarak ‘ekonomik krizi’ işaret etti. “Ekonomik krizlerin derinliğine bağlı olarak aile içi şiddet ve geçimsizlik, suç oranlarında artış, yoksulluk, boşanma, evlenme ve intihar gibi toplumsal göstergelerde olumsuz değişimler görülebilmektedir.” diye kaydetti.

“ASGARİ ÜCRET YOKSULLUK SINIRI BAZ ALINARAK BELİRLENMELİ”

Devlet memurlarının önemli bir bölümü yoksulluk sınırının altında gelire sahip olduğunu vurgulayan Demirel, “En düşük devlet memuru ücreti 47.000 TL civarındadır. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için en az iki kişinin memur olarak çalışması gerekir; bu durumda bile İnsani Yaşam Aylığı Eşiği yakalanamamaktadır.” diyerek çözüm önerilerini sundu: “Asgari ücret, memurlar ve emekli maaşlarının, “açlık sınırı” değil, en azından “yoksulluk sınırı” temel alınarak belirlenmesi, ücretlerin enflasyon oranına göre aylık olarak güncellenmesi, vergi sisteminde reform yapılarak dolaylı vergilerin azaltılması, yüksek gelir gruplarına ise daha fazla vergi yükü getirilmesi.”