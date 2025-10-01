ABD’de federal hükümet, Kongre’nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. 2019’daki 35 günlük kapanmadan bu yana ilk kez yaşanan bu durum, piyasalarda belirsizlik yaratırken altın tarihi zirveye ulaştı.

ABD’de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre’den geçici bütçenin geçmemesi nedeniyle resmen kapandı. 2018’in Aralık ayında başlayıp 2019 Ocak ayında sona eren 35 günlük kapanmadan sonra ilk kez böyle bir durum yaşandı.

Senato’da hem Demokratların desteklediği yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık düzenlemelerini içeren tasarı hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu mevcut harcama düzeylerini koruyan tasarı reddedildi. ABD Başkanı Donald Trump, kapanma ihtimalini önceden duyurmuş, yaklaşık 750 bin federal çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Beyaz Saray’dan Kapanma Talimatı

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, kurumlara kapanma planlarını devreye sokmaları talimatı verdi. Direktör Russel Vought, Demokratların “çılgın harcama talepleri” nedeniyle sürecin tıkandığını belirtti.

Ekonomiye Etkisi: Fed Belirsizliği ve Verilerin Gecikmesi

Analistler, kapanmanın kritik ekonomik verilerin açıklanmasını geciktireceğini ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarında belirsizlik yaratacağını ifade ediyor. Özellikle cuma günü açıklanması planlanan tarım dışı istihdam verisinin ertelenmesi piyasalarda dalgalanma riskini artırıyor.

Kapanmanın uzaması halinde ABD’nin ekonomik büyümesinin yavaşlaması bekleniyor. Piyasalarda Fed’in ekim ve aralık toplantılarında faiz indirimlerine devam edeceği, 2026 yılında ise 2 ek faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.

Altın Zirvede, Dolar Geri Çekildi

Kapanmanın ardından güvenli liman talebi artarken altının ons fiyatı 3.875,52 dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Şu sıralarda 3.858 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15’te yatay seyrederken, dolar endeksi üst üste üçüncü günde değer kaybını sürdürerek 97,7 seviyesine indi.

Brent petrolün varili 66,2 dolarda alıcı buluyor. New York Borsası kapanmadan önce günü pozitif seyirle tamamlarken, S&P 500 yüzde 0,41, Nasdaq yüzde 0,31, Dow Jones ise yüzde 0,18 değer kazandı.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Görünüm

Avrupa borsaları, ABD’deki kapanma risklerine rağmen pozitif seyretti. Almanya’da eylülde enflasyon yıllık yüzde 2,4’e çıkarak beklentileri aştı. İngiltere, Fransa ve İtalya borsaları da günü yükselişle kapattı.

Asya’da ise Çin ve Hong Kong piyasaları Ulusal Gün tatili nedeniyle kapalıyken, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,9 düşüş, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 artış gösterdi.

Borsa İstanbul ve Dolar/TL

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 11.012,12 puandan kapanırken, VİOP’ta ekim vadeli kontratlar akşam seansında yüzde 0,2 yükseldi.

Dolar/TL ise dünkü kapanışa paralel olarak 41,5840 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Takip Edilecek Veri Takvimi

10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı TÜFE

15.15 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ISM imalat sanayi PMI