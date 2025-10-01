Gaziantep’te Sedat Pehlivan (20), sokakta tartıştığı kişi ya da kişilerce bıçakla öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Pehlivan, sokakta karşılaştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartıştı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan Sedat Pehlivan kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pehlivan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pehlivan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.