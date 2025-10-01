İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin Ağustos 2025 verilerini yayımladı. Buna göre, İstanbul'da yıllık enflasyon hız kesmeden yükselişini sürdürdü.

Aylık Artış %1,84, Yıllık Artış %40,83

2023 baz yılına göre hazırlanan verilere göre, İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre %1,84 oranında artarken, yıllık bazda artış %40,83 olarak gerçekleşti. Bu oran, son yılların en yüksek Ağustos ayı enflasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Ocak 2025’ten bu yana geçen 8 aylık süreçte fiyat artışı ise %26,07’ye ulaştı.

Toptan Eşya Fiyatları da Yükseldi!

Aynı dönemde toptan eşya fiyatları da artış gösterdi. Toptan fiyatlar Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,23 artarken, yıllık artış %66,25 olarak açıklandı.

En Çok Artış Gıdada!

Verilere göre, fiyat artışları özellikle gıda, konut harcamaları ve ulaştırma gibi temel tüketim kalemlerinde yoğunlaştı. Artan döviz kuru ve üretim maliyetleri, fiyatlardaki yükselişi tetikleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.