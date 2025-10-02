Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanması tarafından yapılan saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Duran, “Sivil aktivistlerin amacı yalnızca abluka altındaki insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktı. İsrail, uluslararası sularda barışçıl gönüllülere saldırarak tarihe kara bir leke daha eklemiştir” ifadelerini kullandı.

'Gazze'de Soykırım Suçu İşleniyor'

Duran, yazılı açıklamasında İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklediğini belirtti. “Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail, şimdi de uluslararası sularda insani yardım gönüllülerini hedef almıştır. Bu müdahale sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır” dedi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan İletişim Başkanı, “Tüm ülkeleri, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.