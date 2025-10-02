Türk Edebiyat Vakfı tarafından düzenlenen programa, Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kabaklı, Kocaeli Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Eski Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın kardeşi Kemale Paşayeva ve çok sayıda davetli katıldı. Programda Fulya Öztürk’ün Türk Dünyası ve Karabağ ile ilgili haberleri ile hazırladığı belgeseller gösterildi.

Fulya Öztürk’ten Milli Vurgular

Öztürk, konuşmasında Türkiye ve Türk dünyasına bağlılığını vurguladı:

"Dünyayı gezdikçe ülkeme daha çok bağlandım. İnsanların kafasında çizilen büyük resimlerin çoğu yanlış. Gerçekleri görmek, Türk dünyasına olan bağlılığımı artırdı."

Sosyal medyanın etkisine de dikkat çeken Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Sanal medya denilen çöplükte vatanını ve milletini sevenler linç ediliyor. Batının kontrolünde olan bu platformlarda milli değerlere sahip olmak zorlaşıyor. Biz harekete geçmek ve Türk dünyasını yüceltmek zorundayız."

Öztürk, haber, belgesel ve sosyal medya çalışmalarıyla Türk dünyasının öneminin daha iyi anlaşılması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Program sonunda Öztürk, Türk Dünyası’na yaptığı katkılardan dolayı Üstün Hizmet Ödülü ile onurlandırıldı.