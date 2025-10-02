Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Ekim 2024’te hayata geçirilen Normal Doğum Eylem Planı ile ebelerin rolünün artırıldığını ve anne adaylarının doğuma hazırlanmasının sağlandığını belirtti.

Eylem Planının Detayları

Son bir yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Memişoğlu:

Ayrıca, 2 bin 139 koordinatör ebe, gebeliğin son 3 aylık dönemine giren anne adaylarını yakından takip ederek sağlık ve bilinçlendirme hizmeti sunuyor.

Bakan Memişoğlu, bu uygulamanın, anne ve bebek sağlığını güçlendirmek, normal doğum oranlarını artırmak ve ebe-istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

