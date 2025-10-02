İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail’in müdahalesini lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan: Sumud Filosu Bir Umut Işığıdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, “Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara yapılan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu saldırıya karşı tepkisini göstermeli” dedi.

Bakan Uraloğlu: Mazlumların Sesi Olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı ve hukuksuz kuşatmayı en güçlü şekilde kınıyorum. İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: İsrail Terör Eylemlerine Devam Ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yaptığı saldırı, sadece insan haklarına değil uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Gazze’de 65 binden fazla masum sivili katleden İsrail, yardım malzemelerinin Filistinlilere ulaşmasını engelleyerek katliamı büyütmeye çalışıyor” dedi.

Bakan Yumaklı: Sumud Filosu İnsanlığın Sınavıdır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Sumud Filosu insanlığın sınavıdır. Her sessizlik, zalimin hanesine yeni bir destek olur. Uluslararası toplum, İsrail’in saldırganlığına karşı adaletin yanında mı yoksa zalimin gölgesinde mi yer alacağını göstermelidir” ifadelerini paylaştı.

AK Partili İnan: Sumud’un Yürüyüşü Durmayacak

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise, “İsrail’in Sumud Filosuna yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur. Sumud'un yürüyüşü hiçbir zaman durmayacak” dedi.