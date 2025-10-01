Gazze’ye yönelik deniz ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud Filosu, Akdeniz açıklarında kritik bir gelişmeyle karşılaştı. Filodan yapılan resmi açıklamada, radarlarla yaklaşık 3 deniz mili önlerinde 20’den fazla gemi tespit edildiği bildirildi.

Filoda yer alan Türk aktivist Said Ercan, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, İsrail donanmasına ait yaklaşık 15 geminin filoya doğru yaklaştığını açıkladı.

Ercan, yaptığı paylaşımda “Bu video muhtemelen son videom olacak. 15 kadar İsrail donanma gemisi şu anda üzerimize doğru geliyor, biz de onlara doğru gidiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz, hakkımızda hayırlısı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası aktivistlerden oluşan Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı. Ancak İsrail donanmasının filoyu engellemek üzere harekete geçtiği iddiaları, bölgede tansiyonu yükseltti.

Bu durum, uluslararası kamuoyunda olası bir müdahale ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Daha önce de Gazze’ye insani yardım götüren birçok filo, İsrail’in sert müdahalesiyle engellenmişti. Sumud Filosu ise sivil bir insiyatif olduklarının altını çizerek, geri adım atmayacaklarını ve Gazze’ye ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Şu an için resmi kaynaklardan filonun bulunduğu konum ve gelişmeler hakkında yeni bir açıklama yapılmadı.