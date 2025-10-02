Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM 28. Dönem 4’üncü Yasama Yılı açılış resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, özellikle çocuk yargılamalarının ve kadın haklarının korunmasının öncelikli konular olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, “Çocuk yargılamaları çok önemli. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Suç mağduru çocukların korunması ve suç işleyenlerin yeniden suç işlememesi için gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi. Tunç ayrıca, 11. ve 12. yargı paketleri kapsamında çocukların, kadınların ve toplumsal huzuru bozabilecek eylemlere karşı düzenlemelerin hazırlandığını açıkladı.

yargı paketi taslağında, toplumsal huzuru bozacak suçların önlenmesi, meskun mahalde silah kullanımının cezalandırılması, internet yoluyla dolandırıcılık ve sanal bahis suçlarına karşı caydırıcı önlemler gibi 40’a yakın madde bulunuyor. Çocuk suçluların cezalandırılması, yaş ve fiziksel durumlarına göre düzenlenecek. Ayrıca, kadınların aile hukuku ve boşanma davalarında mağduriyet yaşamaması için süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.

Tunç, “Kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın büyük hassasiyeti var. Çocukların ve kadınların korunması için gereken tüm önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan, taslak çalışmaların milletvekillerine sunulduğunu ve değerlendirmelerin ardından teklifin yasalaşacağını belirterek, yargı reformunun sürekli bir süreç olduğunu vurguladı.