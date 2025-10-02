Etimesgut Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali, görkemli bir açılışla başladı. Festivalin ilk gününde, Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi Kent Tiyatrosu Sahnesi'nde “Kuşkondu Müzikali” sahnelendi.

Aristophanes’in ünlü oyunu **“Kuşlar”**dan uyarlanan müzikal, Erdal Ozan Metin tarafından yeniden yorumlandı. Müzikalin şarkı sözleri ve müzikleri ise Onur Ali Yüce’ye ait. Sanatseverler, performansla tiyatronun büyülü dünyasına adım attı.

Etimesgut Belediye Başkanı ve festivalin genel sanat yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada, oyunculara, kent tiyatrosuna ve festivale katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Festivalde Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Fransa, Lübnan, Portekiz ve Tayland gibi ülkelerden sanatçılar da yer alıyor. İki hafta sürecek festival boyunca 26 gösterinin yanı sıra atölyeler, söyleşiler, konserler ve çocuklara özel performanslar Başkentlilerle buluşacak.

Festival, 14 Ekim’e kadar devam edecek ve Başkent’te tiyatro severler için unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.