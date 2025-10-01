Kahramanmaraş olaylarında etkin rol oynayan ve siyasi yaşamına damgasını vuran isimlerden, 19. Dönem Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller öldü. Şendiller bir süredir Ankara’da bir hastanede tedavi görüyordu.

Ökkeş Şendiller kimdir?

Ökkeş Şendiller, 1956 yılında Kahramanmaraş'ın Kuzucak köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. 1976 senesinde Gaziantep Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'ne kayıt oldu. Bu dönemde Ülkü Ocakları'nda çeşitli siyasi faaliyetlerde bulundu. 1978'de gerçekleşen Maraş Olayı sırasında da bir numaralı sanık olarak tutuklandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden 33 gün önce de serbest bırakıldı. Daha sonra Konya Selçuk Eğitim Enstitüsüne kayıt olan Şendinliler, 1981 yılında matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Ancak 1981 senesinde 1402.sayılı sıkıyönetim yasası neden gösterilerek görevine son verildi. 1983'de de tekrar vazifesine döndü. Fakat bu kez de kendi isteğiyle istifa etti. 1988 yılında da Milliyetçi Çalışma Partisi'ne (MÇP) katılarak Kahramanmaraş il başkanlığı vazifesini yürüttü. 1991'de de milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1992'de de Karabağ'da Rus-Ermeni saldırısına maruz kalan Azerbaycan halkına yardım etmek için bölgeye gitti. 1992 Haziran ayında da Almanya'da gerçekleştirilen konferansa katılarak Boşnak katliamını protesto etti. 1993 yılında da MÇP'den ayrılarak Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşuna katıldı. 2008 yılında da partiden ayrıldı.