Sincan Park, Yaz Festivali kapsamında düzenlenen konserler ve Memleket Günleri ile hem gündüz hem de akşam saatlerinde dolu dolu yaşanıyor. Sincan Belediyesinin ev sahipliği yaptığı festivalde her gün farklı bir şehrin kültürü tanıtılıyor.

Ankaralılar Gününün ardından bu kez Yozgatlılar Günü düzenlendi. Parkı dolduran kalabalık, Yozgat’ın zengin kültürünü, yöresel lezzetlerini ve müziklerini keşfetme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca halk oyunları sahnelendi, yöresel yemeklerin yanı sıra el emeği ürünler ve geleneksel kıyafetler stantlarda yerini aldı. Çocuklar ise oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Belediye Meclis Üyeleri, Sincan Yozgatlılar Dernek Başkanı Haydar Duran ve hemşehri dernekleri temsilcilerinin katıldığı program, adeta bir bayram havasında geçti. Başkan Murat Ercan konuşmasında, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. “Yöresel tatların, kültürel değerlerin ve dostlukların buluştuğu bu özel günde hemşehrilerimizle dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşadık.” dedi.

Etkinlikte hem Yozgatlılar hem de Ankaralılar memleket hasretini giderirken unutulmaz bir gün yaşadı. Memleket Günleri; Çankırılılar, Ağrılılar, Çorumlular, Kırşehirliler, Kırıkkaleliler, Tokatlılar ve Gümüşhaneliler programlarıyla 24 Ağustos’a kadar sürecek.