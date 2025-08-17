Gölbaşı Belediyesi, ilçenin simgesi haline gelen Mogan Gölü çevresinde doğayı koruma ve halka açık yaşam alanlarını artırma amacıyla önemli bir çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Sahil yolunda kamuya ait alanları işgal eden bazı kafe ve işletmelerin idari süreci tamamlandıktan sonra işgaller kaldırıldı. Böylece sahil yolu genişletilerek vatandaşlara daha fazla kullanım alanı sağlandı, bölge ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarıyla yeniden düzenlendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yapılan düzenlemenin yalnızca fiziki bir dönüşüm olmadığını, aynı zamanda kamu hakkının korunması açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Odabaşı, “Mogan Gölü yalnızca Gölbaşı’nın değil, Ankara’nın en kıymetli doğal zenginliklerinden biri. Ancak uzun yıllardır bu alanın bir kısmı özel işletmeler tarafından işgal edilmişti. Biz bu duruma son verdik. Vatandaşlarımızın sahilden ve yeşil alanlardan özgürce yararlanabilmesi için gerekli adımları attık. Sahil yolunu genişlettik, ağaçlandırma ve çimlendirme yaptık. Vatandaşın hakkını yeniden vatandaşa teslim ettik.” dedi.

Çalışmaların sadece bugünü değil, geleceği de kapsadığını vurgulayan Odabaşı, “Biz Gölbaşı’nı betonlaşmayla değil, doğal güzelliklerini koruyarak geliştirmek istiyoruz. Bu anlayışla hizmet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.