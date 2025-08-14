Gölbaşı Belediyesi, Mogan Gölü çevresinde başlattığı çevre düzenleme çalışmalarıyla, ilçenin doğal dokusunu korumayı ve halka açık yaşam alanlarını artırmayı hedefliyor.

Mogan Gölü sahil yolunda, bazı kafe ve işletmelerin kamuya ait alanları işgal ettiği bölümlerde idari süreç tamamlandı. Belediye ekipleri, işgalleri kaldırarak sahil yolunu genişletti ve yeşil alanları yeniden vatandaşların kullanımına açtı.

“Vatandaşın Hakkını Vatandaşa Teslim Ettik”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çalışmanın sadece fiziksel bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda kamu hakkını koruma açısından da önemli olduğunu belirtti. Odabaşı, “Mogan Gölü, Gölbaşı’nın ve Ankara’nın en değerli doğal alanlarından biri. Ne yazık ki bir kısmı özel işletmeler tarafından işgal edilmişti. Biz bu yanlışı ortadan kaldırdık. Kafelerin yeşil alanlara ve sahil yoluna taşan kısımlarını kaldırdık, sahil yolunu genişlettik ve yeniden ağaçlandırma ile çimlendirme çalışmaları yaptık. Vatandaşın hakkını yeniden vatandaşa teslim ettik” dedi.

Odabaşı ayrıca, bu düzenlemenin gelecek nesilleri de ilgilendiren bir yatırım olduğunu vurgulayarak, “Gölbaşı’nı betona boğmak yerine doğasını koruyarak kalkındırmak istiyoruz. Bu anlayışla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.