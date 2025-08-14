Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu, son toplantısında çeşitli kulüp ve futbolculara ceza yağdırdı.

Kurul, Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu’nun yaptığı açıklamalar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin lira, Komsuoğlu’na ise 3 milyon lira para cezası ile birlikte 30 gün hak mahrumiyeti verdi.

Ayrıca, Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lirapara cezasına çarptırıldı.

Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği yöneticisi Rıfat Songür, Kasımpaşa antrenörü Özgür Öçal, TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ile yöneticiler Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya’ya da para cezası verdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Serikspor da çeşitli para cezalarına çarptırıldı.

Öte yandan, Eminevim Ümraniyesporlu Cebio Soukou ve İstanbulspor’lu Alieu Cham, ciddi faul nedeniyle 2’şer müsabakadan men cezası alırken, Sakaryasporlu Caner Erkin, ihraç öncesi rakip takım oyuncusuna hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men cezası ile cezalandırıldı.