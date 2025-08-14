Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ilçesinde dün 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili incelemelerini sürdürdü. Yetkililerden bilgi alan Vali Toros, bölgede 11 hava aracı, 373 kara aracı ve 1.016 personel ile müdahale yürütüldüğünü açıkladı.

Toros, tedbir amaçlı olarak Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinin boşaltıldığını belirterek, “Toplamda 984 haneden 1.864 kişi tahliye edildi. Vatandaşlarımız için pansiyonları hazırladık. Yangında şu ana kadar dumandan etkilenen 1 personel ve 16 vatandaşa tıbbi müdahalede bulunuldu, hepsi taburcu edildi. Şu ana kadar 53 hane yangından zarar gördü” dedi.

Öte yandan, Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi’nde de yeni bir orman yangını çıktığını belirten Vali Toros, müdahalenin başladığını söyledi. Toros, “18 araçla yangına müdahale ediyoruz. 2 helikopterimiz havada, 2 helikopterimiz de yolda. Ovabaşı Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı” bilgisini paylaştı.