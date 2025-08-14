SEVGİ GÜLDOĞAN

2025 yazında Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınları, milyonlarca hayvanın yaşamını tehdit etti. Yangın, açlık ve barınaksızlıkla mücadele eden hayatta kalan canlılar, 23 Ağustos’ta başlayacak 2025-2026 av sezonu ile yeni bir tehlikeyle karşı karşıya.

Aralarında Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hassas tür olarak tanımlanan üveyik ve elmabaş patka gibi kuşlar ile tilki, çakal ve yaban tavşanı gibi memelilerin avına izin verilecek.

ORMAN YANGINLARI MİLYONLARCA HAYVANIN YAŞAMI İÇİN TEHDİT

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihalelerle yaban keçileri, kızıl geyikler ve çengel boynuzlu dağ keçileri de hedef alınacak. Doğa savunucuları ve uzmanlar, bunun ekosistemin toparlanmasını geciktireceğini vurguluyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Türkeş, “Yangınlardan ağır zarar gören bölgelerde kara avcılığı derhal yasaklanmalı. Aksi takdirde yaban hayatı toparlanamaz.” dedi.

“ATEŞTEN KURTARILAN CANLAR KURŞUNLA ÖLMESİN”

WWF Türkiye ise sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, “Ateşten kurtulan canlar kurşunla ölmesin” uyarısında bulundu. Uzmanlar, yangınlardan etkilenen bölgelerde yaban hayatının korunması ve avcılığın acilen durdurulmasını talep ediyor.

HAYATTA KALANLAR İÇİN GÜVENLİK VE BAKIM DA KRİTİK

Veteriner hekimler ve ilgili meslek grupları, yangın sonrası yaralı yaban hayatının değerlendirilmesi, triyajı ve tedavisi için özel eğitimler alıyor. Yetkililer, eğitimsiz kişilerin tehlikeli hayvanlara müdahale etmemesi gerektiğini hatırlatıyor.