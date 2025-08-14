GONCAGÜL KONAŞ

Ankara’nın kültür duraklarından Çayyolu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Çayyolu İmza Günleri” ile edebiyat, sanat ve dayanışma dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Nous’n SoulKafe’de gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yazarlar, şairler ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Söyleşiler, şiir dinletileri, belgesel gösterimleri ve imza etkinliklerinin yer aldığı programda, Hatay’dan 10 depremzede öğrenciye bir yıllık online eğitim bursu verilmesi ise günün en anlamlı anı oldu.

Etkinlik, Yayıncı-Yazar Kamil Akdoğan koordinasyonunda; Aalen Antakya Kültür Derneği, Akdoğan Yayınevi, Aydili Sanat, Cüneyne Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Çayyolu Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği, Doğunun Kraliçesi Antakya Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi ile Nehirden Kültür Sanat ve Edebiyat Bülteni’nin ortak organizasyonuyla gerçekleşti. Katılımcılar arasında ÖNAL AKADEMİ ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) da yer aldı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EĞİTİM BURSU

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri, ÖNAL AKADEMİ’nin yürüttüğü “Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi” kapsamında Hatay’dan 10 depremzede öğrenciye 1 yıllık online eğitim bursu verilmesi oldu. ÖNAL AKADEMİ temsilcisi Melike Güdücü, konuşmasında eğitimin temel bir hak olduğunu vurgulayarak, bursların yalnızca akademik başarıya değil, umutlara ve yeniden ayağa kalkma çabasına da destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Yazar Kamil Akdoğan ise “Yurdun dört bir yanından katılım gösteren değerli yazar ve davetlilere teşekkür ediyorum.” dedi.

EDEBİYAT DOLU PROGRAM

Sunuculuğunu Nihan Bayındır’ın üstlendiği program saat 14.00’te başladı. Gün boyunca söyleşiler, şiir dinletileri, belgesel gösterimleri ve imza etkinlikleri gerçekleştirildi.

Söyleşilerden bazıları:

• Edebiyat Tarihimizde Sürgün – Hatice Eğilmez Kaya, Canan Sanlı (Yönlendirici: Nurdan Öztürk)

• Antakya’da Edebiyat, Edebiyatımızda Antakya – Mehmet Karasu, Acibe Sıkar (Yönlendirici: Ferhat İşlek)

• Hasan Hüseyin Korkmazgil Belgeseli üzerine söyleşi – Muharrem Demir, Kamil Akdoğan, Hatem Türk

• Türkiye’de Edebiyat Dergiciliği – Abdülkadir Budak

Şiir performanslarında Hikmet Güzel ve Gülizar Atan sahne alırken, “Ben Usanmaz Bir Ozanım” belgeseli de izleyiciyle buluştu.

YAZARLAR İMZA ATTI

Etkinlikte eserlerini imzalayan yazar ve şairler arasında Abdülkadir Ayhan, Acibe Sıkar, Ali Rıza Kars, Ayşegül Topaç, Buket Yalın Düzgen, Canan Sanlı, Durmuş Beyazıt, Eda Baran, Edip Kadıoğlu, Erhan Koçyiğit, Hikmet Güzel, Fahrünisa Ulusoy, Gülen Dizdar, Gülizar Atan, Hatice Eğilmez Kaya, Kamil Akdoğan, Mehmet Karasu, Nurdan Öztürk, Rıza Aslan, Şerife Ünüvar, Uygur Orhan, Zeliha Aypek, Adnan Özer, Mustafa Kılıç, Yaşar Koç ve Mehmet Küçükeken yer aldı.

Gazeteci-Yazar Mehmet Küçükeken, “Yapay zekâ uygulamalarının artması ile birlikte yazarlarımız, yapay zekânın taşeronluğunu yapar hale gelmiştir. Kendi anılarını, duygu ve düşüncelerini kaleme alan yazarlarımızın yazıları çok değerli.” dedi.

Kapanış konuşmalarıyla sona eren Çayyolu 3. İmza Günleri, edebiyat ve dayanışmanın bir arada yaşandığı kültür dolu bir gün olarak hafızalara kazındı.