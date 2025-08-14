M. UMUT KARAKÜLAH

Bodrum Dibeklihan Kültür ve Sanata Merkezi iki efsane duayeni bir araya getirdi.

Yarım yüzyıldır sivil toplum kuruluşlarına sahip çıkan, yüzlerce dernek ve vakıf kuruluşuna öncülük eden, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı’nın (TÜSİAV) kurucusu ve 30 yıllık Başkanı Veli Sarıtoprak; Türk Basınının duayen gazetecisi, 82 yaşında bir delikanlı, 1961 yılından bu yana gazetecilik yapan, halen çeşitli gazete ve dergilerde sürekli yazılar kaleme alan, 2023 yılı Gazetecilik Meslek Onur Ödülü sahibi, Medyanın Can abisi Can Pulak’la bir araya geldiler.

İki duayen isim; öncelikle Bodrum’u, Muğla’yı daha sonra Türkiye’yi konuştular ve eski günleri rahmetli Özal’ı, Demirel’i, Ecevit’i ve onların dönemlerini yad ettiler.

Ziyarette ünlü Beyin Cerrahı Prof. Dr. Fadıl Aktürk de hazır bulundu.