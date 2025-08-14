Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Keçiören’in en yoğun noktalarından biri olan Fatih Köprüsü’ndeki trafik sıkışıklığını azaltmak için önemli bir altyapı projesi başlattı.

Fatih Köprüsü Birleştirme ve Ek Köprü Yapım İşi ile Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı U Dönüşü Yapım İşikapsamında yürütülen çalışmalar sahada başladı. Mevcut durumda 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli köprü, proje tamamlandığında 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeride çıkarılacak.

Proje kapsamında Fatih Köprüsü’nde yaklaşık 678 metrekarelik köprü birleştirme ve 560 metrekarelik ek köprü inşaatı yapılacak. Ayrıca, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı köprülü kavşağında 700 metrekarelik köprü genişletme, U dönüşü ve üst kaplama çalışmaları gerçekleştirilecek.

ABB Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje, 2025 yılının son çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor. Projenin bitmesiyle bölgede yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının büyük ölçüde hafiflemesi, sürücü güvenliğinin artması ve ulaşım konforunun yükselmesi hedefleniyor.

Öte yandan, ABB, Fatih Köprüsü’nde 2022 yılında benzer bir genişletme projesi hazırlamıştı. Ancak projenin Ankara Üniversitesi sınırları içerisinden geçtiği gerekçesiyle gerekli rektörlük onayı alınamayarak o dönemde hayata geçirilememişti.