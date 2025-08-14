Ankara’nın Mamak ilçesi Doğukent Caddesi, Yükselen Koleji önündeki kavşakta trafik lambalarının yanmaması, iş çıkış saatinde trafiği kilitledi. Mesai bitimiyle birlikte artan yoğunluk, ışıkların devre dışı kalmasıyla kavşakta adeta düğüm oldu. Yol vermek istemeyen sürücüler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Bölge sakinleri, bu noktadaki ışık arızasının neredeyse her ay tekrarlandığını belirtiyor. “Tam yoğun saatte arıza yapıyor, herkes birbirine giriyor” diyen vatandaşlar, özellikle yayaların karşıya geçmekte zorlandığını vurguluyor.

Mamaklılar, yetkililerden bu sorunun kalıcı olarak çözülmesini istiyor.