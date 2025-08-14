Çavuş IŞIK

Kısa bir süre önce Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürlüğü görevine atanan Hikmet Said Güngör’e Sonsöz ve Zafer'den ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi Ankara Tüzel Kişi Temsilcisi, Basın İlan Kurumu 33. Dönem Genel Kurul Üyesi ve www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi’nin İmtiyaz Sahibi Bahar Pehlivan Yedier, Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah ile www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Editörü Murat Sururi Özbülbül ve Abbas Satır, BİKAnkara Bölge Müdürlüğü görevine atanan Hikmet Said Güngör’ü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

“ANKARA BASINI ÇOK DAHA AKTİF VE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAK”

Ziyarette; Ankara basının gelmiş olduğu mevcut durumu, bundan sonraki süreçte Başkentin yerel gazetelerinin ile internet haber sitelerinin daha aktif bir şekilde habercilik yapabilmeleri ve ilan-reklam almaları hususlarında fikir alışverişinde bulunuldu.

Gaziantep Bölge Müdürü olarak görev yapan Güngör, Diyarbakır’a atanan Murat Yürekli’ninyerine 24 Temmuz’da Ankara’daki yeni görevine başlamıştı. Güngör’ün genç ve dinamik tavrı Bahar Pehlivan Yedier olmak üzere tüm ziyaretçiler tarafından memnuniyetle ve takdirle karşılandı. Güngör ziyarette, Ankara basınının çok daha aktif bir şekilde gazetecilik faaliyetlerini yürütebilmeleri noktasında orta proje ve fikirler geliştirebileceklerine vurgu yaptı. Yedier ise BİK Ankara Bölge Müdürü Güngör’ün bu samimi ve içten önerilerinin kendilerine şevk verdiğini belirtti.

Ziyarette Abbas Satır, kendi kaleme aldığı “Rüzgarlı Sokak” kitabını Güngör’e hediye etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.