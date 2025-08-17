Ali Mahir Başarır, sosyal medya X hesabından sert eleştirilerde bulundu. Başarır, İmamoğlu’nun tutsaklığının 150 günü geçtiğini, Güney’in ise iki gündür gözaltında olduğunu hatırlatarak, “Belediye başkanlarımızı haksız ve hukuksuz operasyonlarla susturmaya çalışıyorsunuz. Anayasayı, hukuku, milletin iradesini yok sayıyorsunuz” dedi.

Başarır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Gazetecilerin susturulduğu, hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı bu düzende…İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun tutsaklığı 150 günü geçti. Beyoğlu Belediyesi'ni 30 yıl sonra CHP'ye kazandıran Belediye Başkanımız İnan Güney ise iki gündür gözaltında! Belediye başkanlarımızı haksız ve hukuksuz operasyonlarla susturmaya çalışıyorsunuz.

Anayasayı, hukuku, milletin iradesini yok sayıyorsunuz. Ama biz yılmayacağız, sinmeyeceğiz!

Bilin ki mesele esir düşmekte değil, mesele direnmekte! Anayasayı, hukuku ayaklar altına alan yapınıza karşı 86 milyon adına yılmadan direneceğiz!

Başarır, “86 milyon adına yılmadan direneceğiz” sözleriyle paylaşımını noktaladı.