İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah ticaretiyle uğraşanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda İstanbul, Düzce ve Sivas'ta da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Ö.Y, O.K, H.G, A.S, Ş.Y, M.F.Y, B.D, M.Y.Ö. ve A.D. yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 9 silah parçası, 15 şarjör, 1315 fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.