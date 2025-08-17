Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmeleri öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen "Gönüllüler Koalisyonu" çevrim içi liderler toplantısına katıldığını açıkladı:

"Gönüllüler Koalisyonu Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATOmtemsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır. Çatışma yerine diplomasiyi öne çıkaran ilkesel yaklaşımıyla Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

Gönüllüler Koalisyonu Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, çevrim içi düzenlenen bir toplantıdır.