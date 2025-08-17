Abdulkadir Uraloğlu X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Mobil haberleşme alanında önemli bir adım daha atıyoruz” diye duyurdu.

Uraloğlu X hesabından şu ifadeleri kullandı:

16 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 5G ihalesinin resmî süreci başladı.

700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans, mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak.

İhalenin asgari değerleri belirlendi, çok kısa süre içinde tarih ve detayları kamuoyuyla paylaşacağız.

5G, 4.5G’ye göre 10 ila 100 kat daha hızlı internet sağlayacak.

5G teknolojilerini milletimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızda son aşamaya geldik.