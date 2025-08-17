Sincan Park, Yaz Festivali kapsamında bir kez daha muhteşem bir konsere sahne oldu. Türk Halk Müziği’nin güçlü yorumcularından Cevdet Arslan, sevilen eserlerini Sincanlılar için seslendirdi.

Konser alanını dolduran vatandaşlar, türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Seğmenler ekibinin sahne performansı ise geceye ayrı bir renk kattı. Hem hareketli hem de duygusal parçalarla izleyicilere hitap eden Arslan, Sincanlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Yaz Festivali’ne gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sincan Park’ta yine türkülerin, şarkıların ve coşkulu oyun havalarının buluştuğu unutulmaz bir gece yaşadık. Festivalimizin bu akşamki konuğu Cevdet Arslan’dı. Gönüllere dokunan eserleri ve sahne performansıyla hemşehrilerimiz keyif dolu bir akşam geçirdi. Lezzetin ve müziğin bir araya geldiği festivalimiz her gün farklı etkinlikler ve konserlerle renkleniyor.” dedi.

Yoğun ilgi gören Yaz Festivali, sadece konserlerle değil; yöresel lezzetlerin, el emeği ürünlerin ve hediyelik eşyaların sergilendiği stantlarla da misafirlerine renkli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Festival, 22 Ağustos’ta Türk Halk Müziği sanatçısı Uğur Karatekin konseriyle devam edecek ve 24 Ağustos’a kadar çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.