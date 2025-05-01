Partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında konuşan Kılıç, İstanbul’daki deprem riskine dikkat çekerek, kaynakların Kanal İstanbul yerine kentsel dönüşüme yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“İstanbul'un mevcut nüfusunu bile yönetebilmek trafiğini yönetebilmek imkansızken İstanbul nüfusunu en az yüzde 30 arttıracak Kanal İstanbul Projesi son derece yanlış bir projedir” diyen Kılıç, projenin İstanbul’un coğrafi ve jeopolitik yapısına zarar vereceğini savundu.

Kılıç, “Kanal İstanbul Projesi'ne kesin bir dille karşı çıkıyoruz. İstanbul'un adalaştırılmasını meteorolojik olarak da yer bilim hareketleri bağlamında da deniz suyu hareketleri ve akışkanlığı bağlamında da mülkiyet hakları bağlamında da son derece yanlış bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Ya Kanal ya İstanbul tercihini kullanmak zorundayız” diyen Kılıç, bu konuda devlet ve yerel yönetimlerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, “Kanal İstanbul’a dair bir karar verilecekse, bu kararda İstanbulluların da söz hakkı olmalı” ifadeleriyle, projenin referanduma sunulması gerektiğini savundu.

Kılıç, “Ana muhalefet partisinin ‘İstanbul kanalı referanduma sunulmalı’ yaklaşımını da bu anlamda doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz” diyerek konunun halkın iradesine bırakılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Kılıç, 2025 TEKNOFEST’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenmesini olumlu karşıladıklarını ve KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı tarafından tanınması yönünde Aksakallılar Konseyi'ne çağrıda bulunduklarını da ifade etti.