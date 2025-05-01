Edirne'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Emek ve Meslek Örgütleri 1 Mayıs Platformu tarafından yürüyüş düzenlenirken Saraçlar Caddesi'nde kutlama programı yapıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan yaklaşık 1200 kişilik sivil toplum örgütü üyesi, cadde boyunca ellerinde pankart ve dövizlerle yürürken korteje, vatandaşlar da alkış tutarak destek verdi. CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da katıldığı yürüyüşün ardından program, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde sürdü.

'İŞ CİNAYETLERİNDE ÖNLEMLER YETERSİZ'

Saraçlar Caddesi'nde 1 Mayıs kutlamaları kapsamında basın açıklaması okundu. Açıklamayı DİSK adına Çisem Aksoy ve Türk İş Konfederasyonu Tez-Koop İş Sendikası adına İlknur Ergüder okudu. Açıklamada, tüm dünyada işçilerin yaşadığı en büyük sorunlardan birisinin iş cinayetleri ve güvencesiz çalışma koşulları olduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye’de 2024 yılında, bin 897 işçi, iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetti. ILO verilerine göre işçi cinayetlerinde hala dünyada üçüncü ülke durumundayız. İşçi cinayetleri, fıtrat meselesi değildir; işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğinin sonucudur. Otel yangınında yiten, madenlerde kaybedilen canları da unutmadık. Adaletin tecelli ettirilmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra, çocuk işçiliği nedeniyle 2024 yılında, ülkemizde ne yazıktır ki 71 çocuk hayatını kaybetti. Bu sayı, son 12 yılın en yüksek çocuk işçi ölüm oranıdır. Okulda olması gereken 2 milyon çocuğumuz, güvencesiz çalışma koşullarında yaşam mücadelesi vermeye zorlanıyor" denildi. Konuşmaların ardından alandaki kutlama, halk konseriyle devam etti.

KEŞAN’DA, 14 YIL ARADAN SONRA 1 MAYIS KUTLAMASI

Edirne’nin Keşan ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge, DİSK Genel İş Sendikası Trakya şubeleri, Tüm Emekliler Sendikası, Eğitim-Sen Keşan Şubesi, Eğitim-İş Keşan Şubesi, sivil toplum örgütleri ile bazı siyasi partiler de destek verdi. Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki Keşan Atatürk Stadı karşısında toplanan platform üyeleri, taşıdıkları pankartlarla sloganlar atarak polis kontrolünden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, mitingde yaptığı konuşmada bu günün işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışma günü olduğunu belirterek, “Bugün dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle beraber demokrasiye, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe ve barışa dair umutlarımızı ve taleplerimizi haykırıyoruz. Bugün Cumhuriyet Meydanı’nda Trakya’nın dört bir tarafından gelen emekçiler olarak Taksim’de, 1977 1 Mayıs’ında katledilenleri anıyoruz. Taksim, 1 Mayıs alanıdır. Taksim, unutulmayanların adıdır. Taksim, hesap soranların sesidir. Taksim biziz. Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler. Bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz. Bizler bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz ve insanca yaşamayı hak ediyoruzö dedi. Miting, müzisyenler Bülent Saylam ve Ali Payam’ın müzik dinletisinin ardından sona erdi.

-Alanda toplanan işçilerden detay

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN- Olgay GÜLER-Ünsal YÜCEL-Batuhan SEVER-Mehmetcan ARSLAN-Hamza DALGIÇ/EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ,