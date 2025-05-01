Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde coşkuyla kutlanan Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl hafta başına denk gelen tarihler nedeniyle etkinlikler dört güne yayıldı. Şenliklerin coşkusunun daha yoğun yaşanması amacıyla, 3 Mayıs Cumartesi günü başlayan etkinlikler, 6 Mayıs sabahına kadar devam edecek.

İlk günün etkinlikleri, 3 Mayıs Cumartesi günü Sarayiçi'nde gerçekleşecek ritim konseriyle saat 15.00’te başlayacak. Etkinlikler, dans gösterileriyle devam edecek ve Roman müzikleri konseriyle sona erecek.

Şenliklerin ikinci günü ise saat 15.00'te halk oyunları gösterisi ile başlayacak. Ritim konseri ve dans sunumlarıyla devam eden program, yine akşam saatlerine kadar sürecek.

5 Mayıs Pazartesi günü ise şenliklerin zirve noktası olan geleneksel Kakava ateşi 16.00’da yakılacak. Etkinlik, Roman dans topluluklarının gösterileri ve sahne performanslarıyla gece boyunca devam edecek.

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, 6 Mayıs sabahı ritüellerle sona erecek. Sarayiçi'nde toplanan katılımcılar, dileklerini Tunca Nehri’ne bırakacak. Hızır ve İlyas peygamberlerinin buluştuğuna inanılan bu günde, sabah 06.00’da protokol üyeleri ve katılımcılar, dilek çiçeklerini suya atarak iyi niyet dileklerinde bulunacak.

Bu geleneksel etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yerel halkı hem de ziyaretçileri bir araya getirerek büyük bir coşkuya sahne olacak.