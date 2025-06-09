Sincan Belediyesi, Sincan Park mesire alanına 121 adet barbekü ve kamelya yerleştirerek, alanı piknik için daha kullanışlı hale getirdi. Yeni eklenen barbekü ve kamelyalar, bayramın üçüncü günü itibarıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

Geniş Sosyal Yaşam Alanı Piknik İçin Hazırlandı

Yaklaşık 300 bin metrekare büyüklüğündeki Sincan Park, uzun süredir devam eden düzenleme çalışmaları sonucunda yeni mesire alanıyla piknik ve sosyal etkinlikler için uygun bir ortam sağladı. Belediye ekipleri, vatandaşların doğayla iç içe rahat bir şekilde vakit geçirebilmesi için çalışmalarını tamamladı.

Belediyenin Atölyelerinde Üretilen Barbekü ve Kamelyalar

Sincan Belediyesi’nin kendi atölyelerinde ürettiği barbekü ve kamelyalar, çevreye zarar vermeyen doğal malzemeler kullanılarak hazırlandı. Hem dayanıklı hem de hijyenik özellik taşıyan bu ekipmanlar, mesire alanındaki kullanımı kolaylaştırıyor.

Sincan Belediyesi Açıklaması

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mesire alanındaki yeniliklerin bayram süresince hizmete sunulduğunu belirtti. Alanın 121 adet barbekü ve kamelyayla donatıldığını ifade eden Ercan, vatandaşları Sincan Park’a davet etti.

Vatandaşların Yeni Mesire Alanına İlgisi

Sincan Park mesire alanı, bayram tatilinde piknik yapmak isteyen vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı. Yeni barbekü ve kamelyalar, özellikle ailelerin ve grupların tercih ettiği alanlarda yer alıyor. Vatandaşlar, mesire alanının sunduğu imkanları değerlendirmeye devam ediyor.