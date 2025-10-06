Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankaray Emek İstasyonu’nda meydana gelen patinaj nedeniyle Ankaray hattının geçici olarak hizmete kapatıldığını açıkladı. EGO’dan yapılan bilgilendirmede, yolcu güvenliğinin önceliklendirildiği ve hattın yeniden açılabilmesi için gerekli teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, “Ankaray Emek İstasyonu’nda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır. Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca, vatandaşlara gösterdikleri anlayış için teşekkür ederek, gelişmelerin resmi duyuru kanallarından paylaşılacağını duyurdu.

📢DUYURU



Ankaray Emek İstasyonunda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır. Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir.



Çalışmaların… — EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) October 5, 2025

EGO Otobüsleriyle Ulaşım Sürüyor

EGO ekipleri, Ankaray hattının geçici olarak devre dışı kalmasından kaynaklı ulaşım aksaklıklarını önlemek amacıyla Emek-Kızılay hattında ek otobüs seferleri başlattı. Yolcular, metro ve otobüs arasında ücretsiz aktarma yaparak şehir içi ulaşım hizmetlerinden kesintisiz faydalanabiliyor.

Yetkililer, hattın teknik kontrollerinin tamamlanmasının ardından Ankaray seferlerinin 7 Ekim sabahı itibarıyla normal planına döneceğini bildirdi.