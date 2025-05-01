Sezon başında Fenerbahçe’ye katılan Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile Beşiktaş’ın başına sezonun son bölümünde geçen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’deki ilk derbi zaferini elde etmek için karşı karşıya gelecek.

Mourinho ve Solskjaer Arasındaki Rekabet

Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere Premier Lig’inde daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3’ünde Solskjaer galip gelirken, Mourinho 1 kez kazanmayı başardı ve bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. İkilinin ilk karşılaşması 2013-2014 sezonunda gerçekleşti. Mourinho’nun çalıştırdığı Chelsea, Solskjaer’in Cardiff’ine konuk oldu ve maçı 2-1 kazandı. Ardından ise yıllar süren bir rekabet yoktu, ancak 2019-2021 yıllarında Mourinho Tottenham’ı çalıştırırken, Solskjaer Manchester United’ın başındaydı.

Bu dönemde oynanan 4 maçta Solskjaer, 2 galibiyet elde ederken (2-1, 1-3), Mourinho ise yalnızca 6-1’lik skorla bir kez kazandı. Bu derbide her iki teknik adam da Süper Lig’deki ilk derbi zaferini hedefliyor.

Mourinho Süper Lig’de Derbi Galibiyeti İstiyor

Fenerbahçe'nin başındaki Jose Mourinho, Süper Lig’deki ilk derbi galibiyetini elde etmeye çalışacak. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli kulübün başında oynadığı ilk derbide Galatasaray’a 3-1 mağlup olmuş, ardından deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 yenilmişti. Bu sezonki üçüncü derbisinde de Galatasaray’la 0-0 berabere kalmıştı. Mourinho, son derbisinde Beşiktaş’ı evinde ağırlayacak ve bu maç, onun Süper Lig’deki ilk derbi galibiyetini kazanma fırsatı olacak.

Ayrıca, Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Kadıköy’de Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu. Portekizli teknik adam, Süper Lig ve kupa derbilerinde henüz istediği sonuçları alamasa da, Beşiktaş karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Solskjaer Derbilerde Beklentileri Karşılıyor

Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe’nin aksine derbilerde etkili sonuçlar elde etti. Bu sezon, farklı teknik adamların görev yaptığı Beşiktaş, Galatasaray’a 2-1 yenilse de, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Özellikle Solskjaer’in yönettiği dönemde Beşiktaş, derbilerde oldukça etkili bir performans sergileyerek dikkat çekti.

Norveçli teknik adam, Türkiye’deki ilk derbisinde, namağlup Galatasaray’a karşı 2-1’lik galibiyet alarak, rakiplerine karşı önemli bir zafer elde etti. Ayrıca, sezon başında oynanan Süper Kupa mücadelesinde de Beşiktaş, Galatasaray’ı 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Derbi Nefes Kesecek

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi, sadece iki kulübün değil, teknik direktörler arasında da büyük bir çekişmeye sahne olacak. Mourinho, Süper Lig’deki ilk derbi zaferini hedeflerken, Solskjaer ise derbilerdeki galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, bu derbiyle hem prestij hem de Süper Lig’deki konumlarını sağlamlaştırmayı hedefliyor.

4 Mayıs Pazar günü Kadıköy’de oynanacak bu heyecan dolu maç, Süper Lig’in en çok beklenen karşılaşmalarından biri olacak. Hem teknik direktörler hem de futbolseverler için bu derbi, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olma özelliğini taşıyor.