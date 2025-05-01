VakıfBank’a katıldığında çok heyecanlı olduğunu belirten Markova, kulübün başantrenörü Giovanni Guidetti'nin dikkatini çekmesinin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. İlk profesyonel sezonunda bu kadar önemli bir kulüpte yer almanın kendisi için büyük bir gelişim olduğunu ve bu sürecin bir başarı olduğunu vurgulayan Markova, "Kısa sürede böylesine büyük bir kulübün ve antrenörün dikkatini çekebilmiş olmak çok özel bir durum." dedi.

Takımda yer aldığı ilk sezonda büyük bir rol üstlenmeyi beklemediğini ancak zamanla daha fazla sorumluluk aldığını belirten genç smaçör, "Bu yıl öğrenme ve kapasitemi geliştirme yılı olacaktı, ancak baskı altında da kendimi en iyi şekilde gösterdim." ifadelerini kullandı. En iyi hücumculardan biri olmayı hedeflediğini de ekleyen Markova, gelişiminde takım arkadaşlarının desteği ve motivasyonunun büyük etkisi olduğunu söyledi.

"Zorlu Dönemlere Rağmen Şampiyon Olduk"

Sultanlar Ligi'nde bu sezon gösterdikleri başarıyı anlatan Markova, takımın karşılaştığı zorluklara rağmen büyük bir azimle şampiyon olduklarını belirtti. "Onca sakatlığa ve zor zamana rağmen kendini adayan bir takım vardı ve bunun sonucunda şampiyon olduk. 2 yıllık bir aranın ardından VakıfBank'a şampiyonluğu getirdik," dedi.

"Dörtlü Final'de En İyi Performansımızı Gösterip Sonuna Kadar Savaşacağız"

Marina Markova, 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde en yüksek seviyede oynamaya çalışacaklarını belirtti. Müsabakaların zor geçeceğini ve diğer takımların da oldukça güçlü olduğunu söyleyen Markova, "Biraz gergin hissediyorum. İstanbul'da çok büyük bir turnuva oynanacak ve biz en iyi seviyemizi göstermek için sonuna kadar savaşacağız," dedi.

"Taraftar Desteği Bizi Daha İleriye Taşıyacak"

Dörtlü Final'de mücadele edecek tek Türk takımı olmanın kendilerine baskı yaratsa da büyük destek beklediklerini ifade eden Markova, "Türkiye'nin tek temsilcisi olmak bize avantaj sağlayacaktır. Türk halkının bizi destekleyeceğini umuyorum. 3 İtalyan takımına karşı oynayacağız. Bu da finalde bir İtalyan takımıyla karşılaşmamızın garanti olduğu anlamına geliyor. Çok büyük bir turnuvada karşı karşıya geleceğiz. Elbette büyük destek bekliyoruz," dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek ve VakıfBank, Türkiye’yi temsil ederek bu büyük turnuvada şampiyonluk mücadelesi verecek. Markova ve ekibi, taraftarlarının desteğiyle bu tarihi mücadelede başarıya ulaşmayı hedefliyor.