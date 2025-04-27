Etimesgut Belediyesi, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Atabey Türk Halk Müziği Korosu, şef Veli Mavili yönetiminde "Dağların Türküsü" adlı konseri sanatseverlerle buluşturdu.

Konser, Anadolu'nun kültürel mirasını yansıtan ve derin anlamlar taşıyan türkülerle başladı. Gecenin konusunu oluşturan dağlar, yaylalar ve halk yaşamına dair eserler, katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle dinlendi. Atabey Korosu, güçlü performansıyla salonu dolduran izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Zengin bir repertuvar ve etkileyici yorumlarla dikkat çeken koro, Anadolu'nun dört bir köyünden derlenen geleneksel ezgilerle geceyi renklendirdi. Konser boyunca izleyiciler, bazı türkülere eşlik ederek bu özel gecenin tadını çıkardı.

Konser bitişinden sonra beğenilerini dile getiren Etimesgutlular böyle etkinliklerin hep olması gerektiğini belirterek Türk Tarih Müzesi'den ayrıldı.

Etkinlik sonunda, katılımcılar, böyle kültürel etkinliklerin artarak devam etmesini ve Etimesgut Belediyesi'nin kültür sanat alanındaki katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Şef Veli Mavili ve koro üyeleri, izleyicilerin yoğun alkışlarıyla uzun süre sahnede kaldılar.